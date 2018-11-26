Красноярск восстанавливается после сильного ветра

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-26T10:10:39+03:00

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Эти выходные многие красноярцы запомнят надолго. Сильный ветер остановил движение самолетов в аэропорту, ломал крыши и деревья, обрывал провода.

В службу 005 за субботу и воскресенье поступило около 7 тысяч звонков! Радует то, что никто не пострадал и удалось избежать крупных аварий. И 7 тысяч обращений – это, на самом деле, не так много: почти в 2 раза меньше, чем при таком же ветре 4 ноября прошлого года.

Больше всего жалоб на перебои с электричеством, они были во всех районах города и на повреждение светофоров и дорожных знаков. Сейчас нарушения в работе светофоров зафиксированы на пяти улицах: Свердловская, Щорса, Шахтеров, Профсоюзов и Авиаторов.

Аварийные бригады работали все выходные и продолжают ликвидировать неполадки на электросетях.

Обо всех проблемах и повреждениях красноярцы могут сообщить в диспетчерскую службу 005 (по телефонам 005 или 223-85-05) или в администрацию района.