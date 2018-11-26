2018-11-26T09:16:35+03:00
Общество

В Красноярске названа дата открытия левобережной развязки с Николаевского моста

Она не изменилась – 30 ноября [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Перекрытия завершаются, новая дорога открывается.Перекрытия завершаются, новая дорога открывается.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Какой должна быть новая транспортная артерия Красноярска можно посмотреть на видео, где визуализирован этот проект.

В краевом управлении дорог отметили, что 30 ноября станет последним днем сдачи развязки в эксплуатацию.

Даже если объект в целом окажется не совсем готов, дорога уже может принять первые автомобили. И даже автобусы!

Новый маршрут № 34а будет идти по схеме: Ботаническая — Высотная — Волочаевская — Николаевский мост — Свердловская — 60 лет Октября — Матросова. На улице Волочаевской будет 2 остановки: ул. Пастеровская и ул. Сопочная. На линии будут работать 10 больших автобусов.

Красноярцы уже отмечают, что этот маршрут дублирует существующий маршрут №80. Впрочем, новый маршрут пока и планируют сделать временным, с 3 декабря 2018 по 31 мая 2019 года. За эти месяцы станет понятно, оправдана ли такая схема с точки зрения удобства пассажиров.

Звучит и предложение изменить название улицы Волочаевской на Николаевский проспект. Однако горожане с опасением относятся к переименованиям, поскольку это дорого и неудобно.

В Красноярске названа дата открытия левобережной развязки с Николаевского моста.

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