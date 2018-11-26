2018-11-26T09:07:03+03:00
Экономика

Прогноз: Красноярский край заработает больше других регионов

К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s
Татьяна РЯБИНИНА
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Богатые природные ресурсы дадут возможность зарабатывать больше других регионов.Богатые природные ресурсы дадут возможность зарабатывать больше других регионов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прогноза развития российской экономики неутешительны. Ожидается, что в следующем году мы увидим самые низкие темпы роста. Но ситуацию в Красноярском крае эксперты оценивают как более благоприятную для развития. Как полагают аналитики агентства Standard & Poor’s, в ближайшие несколько лет ожидается устойчивый рост доходов региона, причем, он будет выше среднероссийских показателей. Налоговые поступления в регионе увеличатся за счет возросших объемов производства и запуска новых мощностей. Что касается госдолга, то он будет не выше 60% собственных доходов бюджета до конца 2020 года.

"Мы сохраняем задачу по выходу на бездефицитный бюджет в среднесрочной перспективе", – прокомментировал министр финансов края Владимир Бахарь.

Столь благоприятные прогнозы основаны на богатстве природными ресурсами и крупных промышленных проектах – именно эти два фактора позволят нашему региону зарабатывать больше других.

Напомним, международные рейтинги присваиваются Красноярскому краю с 2007 года тремя агентствами: Fitch, Standard&Poor’s и Moody's. В настоящее время край оценивается как стабильный и позитивный.

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