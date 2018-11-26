Красноярских детей приглашают в шоу Максима Галкина

СЕГОДНЯ 06:49 2018-11-26T06:49:45+03:00

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Первый канал по всей большой стране ищет ярких и талантливых детей для участия в проекте «Лучше Всех!» с Максимом Галкиным. Участвовали и красноярцы. Девятилетний Ян Шней-Красиков рассказал всей стране о космосе и показал блестящие знания в области астрофизики. На его месте могут и должны оказаться и другие красноярцы, талантов у нас много! "Комсомольская правда"-Красноярск часто рассказывает о детях, которые удивляют своими экстраординарными способностями. И выступление на главном канале страны - это шанс заявить о себе для всех, кто лучше всех поет, танцует ли катается на велосипеде.

Сейчас шоу приходит в Красноярск с кастингом, в котором могут принять участие дети в возрасте от 3 до 11 лет.

Запись на кастинг по тел. 8 (391) 229-65-40 с 11.00 до 18.00.

Кастинг пройдёт 9 декабря во Дворце культуры «Свердловский» (улица Вавилова, 1В).