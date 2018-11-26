2018-11-26T06:26:35+03:00
Общество

Красноярск заработал на платных парковках 70 тысяч рублей

Цифры проверила прокуратура
Татьяна РЯБИНИНА
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Ни славы, ни денег - итоги проекта платных парковок в Красноярске.Ни славы, ни денег - итоги проекта платных парковок в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Споров и раздоров по поду платных парковок в центре Красноярска много, продолжаются они и сейчас. Но даже сторонники взимания платы призадумаются, узнав результаты прокурорской проверки. А эти результаты красноярцы увидели на странице депутата Заксобрания Александра Глискова в социальных сетях.

Он опубликовал ответ прокуратуры полностью и прокомментировал: «Прокуратурой также установлено, что соглашение с Инфокомом носит односторонний характер, не предусматривает санкции за ненадлежащее исполнение, фактически у мэрии отсутствуют рычаги воздействия на недобросовестного инвестора. В результате Инфокомом условия соглашения так и не исполнены, парковочные места не оборудованы, информационные табло и паркоматы не установлены. Считаю, что при таких обстоятельствах проект следует закрыть как провальный и социально вредный».

Цифра и вправду потрясающие. По данным прокуратуры, общая сумма собранных средств за пользование платными парковками с даты запуска проекта в 2014 году составила 652 тысячи рублей, из них в 2018 году —70,2 тысячи.

Также прокуратура оценила и парковку на Мира: после проведённого в 2017 и в 2018 годах ремонта размещение транспорта на крайней правой полосе проспекта стало возможным, и это бесплатно.

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