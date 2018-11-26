В Красноярске пройдет концерт памяти Алексея Клешко

СЕГОДНЯ 05:26 2018-11-26T05:26:27+03:00

Он пройдет на 40-ой день со дня смерти

Изменить размер текста: A A

Вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко трагически ушел из жизни 19 ноября.

Творческое содружество «Босые души» при поддержке правительства Красноярского края планирует провести 29 декабря 2018 года благотворительный вечер, посвященный памяти Алексея Клешко, где выступят ведущие красноярские артисты и музыканты, лично знавшие этого человека. Сборы от продажи билетов планируется перечислить в Благотворительный фонд имени В.П. Астафьева, которым Алексей Михайлович занимался много лет. И за несколько часов до ухода из жизни давал, как теперь понятно, последние наставления по работе фонда.

Дата концерта выбрана неслучайно: это будет 40-ой день со дня смерти.

О продаже билетов и программе концерта мы сообщим дополнительно на всех площадках медиахолдинга «Комсомольская правда»: в газете, на радио и на сайте.