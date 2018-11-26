2018-11-26T04:49:39+03:00
Происшествия

Двойное ДТП в Красноярске: пострадали два человека и четыре машины

Авария произошла на перекрёстке Семафорной и Транспортного проезда [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото группы "ЧП в Красноярске" Вконтакте.Фото группы "ЧП в Красноярске" Вконтакте.
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером в воскресенье, 25 ноября, на перекрёстке Семафорной и Транспортного проезда. Казалось бы, когда темно и скользко, водители должны быть аккуратнее. А если еще и вечером в воскресенье, когда особенно велик риск нарваться на пьяного водителя, то аккуратнее вдвойне.

И даже довольно свободные в это время суток дороги не уберегли участников этого ДТП!

Все началось с водителя Subaru, который так торопился проскочить перекрёсток на желтый сигнал светофора, что увеличил скорость и, похоже, не видел, куда едет. А в это время с Семафорной совершала левый поворот Honda. Эти два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Место ДТП попытался объехать автомобиль Toyota, но в него влетел Lifan.

В результате двойного ДТП пострадали два человека. Разбиты четыре машины.

По словам очевидцев ДТП, водитель Lifan был в нетрезвом состоянии.

Двойное ДТП в Красноярске: пострадали два человека и четыре машины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярских детей приглашают в шоу Максима Галкина
ВТБ повышает ставки по вкладам для действующих клиентов
Красноярск заработал на платных парковках 70 тысяч рублей
В Красноярске пройдет концерт памяти Алексея Клешко
В Красноярске пройдет фестиваль науки "NAUKA 0+"
В Красноярске на предстоящей неделе потеплеет до плюсовых температур
В Минусинске шквалистым ветром повалило городскую елку
В хакасских горах пропали четверо туристов на снегоходах
В Красноярске пьяный водитель разбил две машины и снес несколько дорожных знаков
Энергосистема Красноярска прошла «краш-тест» непогодой: город выдержал напор стихии
Один обморозился, у второго рваная рана: спасатели помогли туристам, заблудившимся на красноярских «Столбах»
Житель Красноярского края попался инспекторам ДПС с правами, купленными через Интернет
Житель Тувы заплатит 20 тысяч штрафа за разведенный в тайге костер
В Красноярске бушует шквалистый ветер
В Красноярске шесть мужчин решили шикануть на деньги юной незнакомки
В РПЛ «Енисей» обыграл «Динамо» в Москве
Красноярский край планирует по нацпроектам привлечь 20 миллиардов рублей за 3 года
Снимки популярной модели из Красноярска украсили улицы Милана
В Красноярском крае водители массово жалуются на гололед на трассах