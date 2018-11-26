Двойное ДТП в Красноярске: пострадали два человека и четыре машины.

СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-26T04:49:39+03:00

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Авария произошла вечером в воскресенье, 25 ноября, на перекрёстке Семафорной и Транспортного проезда. Казалось бы, когда темно и скользко, водители должны быть аккуратнее. А если еще и вечером в воскресенье, когда особенно велик риск нарваться на пьяного водителя, то аккуратнее вдвойне.

И даже довольно свободные в это время суток дороги не уберегли участников этого ДТП!

Все началось с водителя Subaru, который так торопился проскочить перекрёсток на желтый сигнал светофора, что увеличил скорость и, похоже, не видел, куда едет. А в это время с Семафорной совершала левый поворот Honda. Эти два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Место ДТП попытался объехать автомобиль Toyota, но в него влетел Lifan.

В результате двойного ДТП пострадали два человека. Разбиты четыре машины.

По словам очевидцев ДТП, водитель Lifan был в нетрезвом состоянии.