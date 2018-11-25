В Минусинске шквалистым ветром повалило городскую елку

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-25T13:36:38+03:00

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В Минусинске шквалистый ветер сегодня, 25 ноября, тоже наделал работы городским службам. Фотографиями с места событий местные жители делятся в соцсетях. Сломанные конструкции, поваленные деревья.

Перед одним из сильных порывов ветра не устояла и городская елка. Зеленая красавица повалилась прямо на площадь перед Минусинским краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.

«Одним из последствий урагана стала упавшая городская елка», - написали очевидцы в соцсетях.

На место вскоре прибыли сотрудники городских служб. Им предстоит решить, поднимать елку сейчас или же дождаться окончания шторма. Известно, что в некоторых селах и городах Минусинского района проблемы с электроэнергией. Это тоже последствия разгула стихии. Специалисты городского хозяйства, городских сетей и МЭС стараются оперативно устранить повреждения.

Ветром повалило различные конструкции Фото: vk.com/minusinskavto

На завтра тоже прогноз погоды неутешительный. Снова ветер и метель. По данным синоптиков, 26 ноября по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, метели.

- Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать квартиры и офисы, - советуют в пресс-службе МЧС края. - В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните в единую службу спасения по телефонам – 101 и 112.