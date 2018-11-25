В Красноярске пьяный водитель разбил две машины и снес несколько дорожных знаков

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-25T12:08:12+03:00

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В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП на перекрестке, а после врезался в АЗС. Информация об этом появилась в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Линейная - Караульная. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны Шахтеров. По словам очевидцев, он проехал на «красный» на Караульной и врезался в «Nissan», поворачивающий с Линейной. После этого лихач врезался в автомобиль «Mazda», припаркованный с нарушениями. От удара отечественный автомобиль снес два дорожных знака и въехал в стелу АЗС.

«Мазду моей девушке разбил. Остался живой сейчас в БСМП», - написал в соцсетях красноярец Александр.

«Что натворил парень, такой молодой, чуть людей не угробил и сам на тот свет чуть не попал», - посетовала Марина.

Предполагаемый виновник ДТП сейчас находится в больнице. Водитель автомобиля «Nissan» не пострадал.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2114 находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – При освидетельствовании алкотестер показал 0,43 промилле. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проверяется информация от свидетелей.

Известно, что водитель ВАЗа злостный нарушитель. Только с начала этого года он четыре раза попадался на нарушениях ПДД.

Фото: ЧП-Красноярск.