Энергосистема Красноярска прошла «краш-тест» непогодой: город выдержал напор стихии

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-25T11:18:03+03:00

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Сотрудники «Красноярскэнерго» продолжают бороться со стихией, которая обрушилась на регион в ночь на 25 ноября.

Сильный порывистый ветер до 30 метров в секунду, мокрый снег, метель стали причиной сбоев энергооборудования в нескольких районах Красноярского края. Сейчас нарушено электроснабжение в Курагинском, Ермаковском, Манском, Шарыповском, Ачинском, Березовском и Емельяновском районах края.

Энергетики предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. На аварийно-восстановительных работах задействовано 28 ремонтных бригад, в составе 52 человека и 28 единиц техники, а также четыре передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 500 кВт. Повреждения на воздушных линиях найдены, но шквалистый ветер не дает пока возможность использовать подъемную спецтехнику для их устранения. При таких порывах по технике безопасности запрещены высотные работы. Как только ветер стихнет, аварийные бригады сразу приступят к устранению повреждений.

Аварийные бригады устраняют последствия шторма Фото: филиал ПАО «МРСК Сибири»

- Энергосистема города Красноярска стойко выдерживает испытание непогодой – отключений в сети 35-110 кВ (киловольт) в городе нет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Красноярскэнерго». – Все благодаря проведенным мероприятиям в период масштабной ремонтной кампании в 2018 году и вложенным в энергосистему столицы региона средствам, а это в 15-20 раз больше, чем в среднем инвестировалось в предыдущие годы.

Напомним, вложенные средства позволили провести в Красноярске реконструкцию 115 кабельных линий общей протяженностью 74 километров, отремонтировать оборудование на 25 подстанциях, построить новый центр питания. По оценкам экспертов Минэнерго, благодаря этому аварийность в Красноярске сейчас снизилась на 11 процентов.

ВАЖНО

В круглосуточном режиме работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения и сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.