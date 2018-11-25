Житель Красноярского края попался инспекторам ДПС с правами, купленными через Интернет
В Уярском районе инспекторы ДПС задержали 31-летнего водителя иномарки с поддельными водительскими правами.
- Вы видите, ваше водительское не бьется, - поясняет полицейский.
- Как так? – изображает непонимание водитель.
- По этому номеру забиваем по всем базам, высвечивается девушка вообще, - говорит инспектор. - Данное водительское мы сейчас изымаем.
Водителя автомобиля «Toyota Cresta» экипаж дорожно-патрульной службы остановил 23 ноября на трассе Р255 «Сибирь» для досмотра. Подлинность водительского удостоверения вызвала у инспекторов ДПС сомнение.
- При проверке по базам данных, дорожные полицейские установили, что номер удостоверения числится за девушкой, зарегистрированной в Московской области, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. - Мужчина признался, что никогда не обучался в автошколе и неделю назад приобрел водительское удостоверение через сеть Интернет за цену, практически аналогичную стоимости курса обучения.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 327 «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание – исправительные работы до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Кроме того, за управление автомобиля без водительского удостоверения и отсутствие страхового полиса мужчине грозит и административная ответственность.
Гу МВД по Красноярскому краю.Водитель с поддельными правами