Житель Тувы заплатит 20 тысяч штрафа за разведенный в тайге костер

СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-25T06:03:04+03:00

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Житель Тувы устроил лесной пожар и заплатит за это 20 тысяч штрафа. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в МЧС Республики.

При расследовании причин возгорания выяснилось, что житель села Черби находился на промысле в тайге. Когда захотел пообедать, то разжег костер. Но все правила безопасности при этом проигнорировал.

- Он не окопал место разведения костра, тем самым не предусмотрел возможность распространение огня на горючие предметы, - прокомментировали в пресс-службе МЧС Тувы. – В результате огонь распространился на сухую траву, валежник. При этом мужчина не предпринял никаких действий по тушению разведенного им костра, хотя мог залить его водой, либо засыпать землей до полного прекращения тления.

Костер разгорелся и перерос в лесной пожар. Пламя уничтожило в Чербинском лесничестве сибирскую лиственницу общим объемом 304 кубометров. Ущерб - 21 076 рублей.

В конце октября судья вынес нарушителю обвинительный приговор по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Наказание – обязательные работы на срок 200 часов.