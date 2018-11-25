В Красноярске шесть мужчин решили шикануть на деньги юной незнакомки

СЕГОДНЯ 05:26 2018-11-25T05:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестерых жителей Красноярска будут судить за кражу денег с банковской карты. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской полиции.

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась девушка. И рассказала, что возле банкомата заметила, что карман рюкзака, куда она обычно кладет банковскую карту, открыт. Она подумала в первую минуту: «Забыла дома, потом сниму деньги». Но спустя полчаса на ее телефон стали поступать одно за другим сообщения о снятии с ее карты денег.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Ими оказались шесть местных жителей. Четверо из них ранее судимы. Похитив из рюкзака карты, мужчины купили на них спиртные напитки и продукты питания.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые также причастны к краже металла на одной из баз Свердловского района.

В ближайшее время их ждет суд по статье 158 «Кража». Похитителям грозит до 6 лет лишения свободы.