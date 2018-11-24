Красноярский край планирует по нацпроектам привлечь 20 миллиардов рублей за 3 года

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-24T14:33:05+03:00

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В ближайшие 3 года Красноярский край будет участвовать в 12 национальных проектах, власти региона планируют привлечь по ним порядка 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Сергей Верещагин в Железногорске, на VII международном инновационном форуме. Отметим, что нацпроекты делятся на более мелкие - федеральные проекты, их 50.

- Планируем участвовать во всех национальных проектах, - заявил Верещагин.

Что касается тематики, то национальные проекты охватывают все значимые сферы жизни общества: здравоохранение, экология, образование, безопасные и качественные дороги, малый и средний бизнес, науку, экономику и культуру. Добавим также, что VII международный инновационный форуме в Железногорске проходит 23 и 24 ноября. В этом году его тема - «Центры науки и инноваций – драйверы цифровых регионов». Отдельно обсуждают цифровую экономику.