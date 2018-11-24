2018-11-24T12:46:36+03:00
Общество

Снимки популярной модели из Красноярска украсили улицы Милана

Полина Оганичева сотрудничает с ведущими модельными агентствами мира
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Инстаграм моделиФото: Инстаграм модели
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Модель Полина Оганичева родом из Краснояррска, но уже несколько лет живет с мужем в Питере. Впрочем, застать Полину дома довольно-таки трудно: девушка постоянно в разъездах, то в Париже, то в Милане, то в Нью-Йорке, сейчас вот - с рабочей поездкой в Лондоне. Друзьям в Инстаграм Полина даже написала: «Поймай меня, если сможешь». И разместила роскошный снимок с постером, который теперь украшает улицы Милана.

Минувшей весной Полина Оганичева представляла новую коллекцию Louis Vuitton на подиуме во Франции. В ее профессиональной копилке - показ в Милане, где представила одежду от Gucci. Вообще, Полина сотудничает с модельными агентствами Италии, Испании и США. Этой осенью Оганичева снялась для журнала Vogue Russia. В общем, очень востребованная и эффектная модель.

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