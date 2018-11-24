В Красноярском крае водители массово жалуются на гололед на трассах

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-24T12:30:42+03:00

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В Красноярском крае водители массово жалуются на сильнейший гололедд и отсутствие подсыпки на загородных трассах. Водители в соцсетях говорят, что на трассе Красноярск - Канск три ДТП в районе ста метров. Покрыта льдом дорога из Зыково, тормозить не возможно, поэтому две машины уже в кювете. Непросто проехать и в направлении Березовки. Здесь уже слетела в кювет Нива. Водитель только чудом не пострадал.

В ГИБДД, к слову, сообщили, что наиболее сложная ситуация в Новоселовскои, Балахтинском, Березовском, Манском, Уярском и Канском районах. Если вы в дороге, будьте предельно внимательны.

Фото: соцсети

- Не следует допускать резких маневров, ускорений и торможений, нужно строго выполнять предписания дорожных знаков. Автомобиль должен находиться в исправном техническом состоянии, - напомнили в краевой ГИБДД , - каждому водителю необходимо побеспокоиться о готовности транспортного средства к эксплуатации в зимний период. В обязательном порядке исключить выезды зимой на летних или неприспособленных для эксплуатации на скользкой или заснеженной дороге автомобильных шинах.

Если все же случилась беда, звоните на экстренные телефоны: 101 и 112