2018-11-24T11:26:03+03:00
Общество

Красноярску дадут 210 миллионов на строительство переезда на Северном шоссе

Деньги в следующем году поступят из федерального бюджета
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На Северном шоссе начнут строить переездНа Северном шоссе начнут строить переездФото: Мария ЛЕНЦ
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В будущем году Красноярску выделят деньги на строительство переезда на Северном шоссе. Речь о районе Солонцы-2. По словам министра строительства и ЖКХ Красноярского края Сергея Козупицы, субсидия федерального бюджета составит 210 миллионов рублей. Об этом Козупица рассказал на заседании профильного комитета в Заксобрании края.

Деньги город получит в рамках по государственной программе - Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан. Добавим, что строительство нового переезда во многом решит проблемы активно застраивающегося района. В первую очередь, речь идет о транспортной доступности района, где уже во всю строится жилой комплекс «Ясный». Переезд позволит соединить район с крупными транспортными артериями, торгово-развлекательными центрами, больницами и другими учреждениями, необходимыми для нормальной жизни района.

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