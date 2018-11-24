Часы красноярского Биг-Бена дают сбой уже в третий раз

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-24T11:08:16+03:00

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Красноярцы заметили сегодня, что главные часы города опять показывают неправильное время. Причем на трех циферблатах время верное, а на четвертом стрелки отстают на целый час. С чем это связано - непонятно, однако поломка уже не первая с того момента, как часы починили. Ломаются часы уже в третий раз. В течение часа стрелки на сломавшемся циферблате не двигаются совсем, позже начинают «догонять» .

Напомним, подобное уже происходило в конце октября. Тогда часы попросту замолчали, хотя они каждые полчаса подают свой голос. В мэрии города причиной назвали износ: у механизма стерся язычок, который и подает звук. При этом замолчали также не все часы, только одни. Над поломкой поработали специалисты, и Биг-Бен вновь начал радовать горожан привычным сигналом.

Известно, что в следующем году часы ожидает капитальный ремонт, механизм проверят и обновят. Красноярский Биг-Бен работает с 2011 года.