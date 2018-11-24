2018-11-24T11:08:16+03:00
Общество

Часы красноярского Биг-Бена дают сбой уже в третий раз

На одном из циферблатов время отстает на час
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В следующем году запланирован капремонт часовВ следующем году запланирован капремонт часовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы заметили сегодня, что главные часы города опять показывают неправильное время. Причем на трех циферблатах время верное, а на четвертом стрелки отстают на целый час. С чем это связано - непонятно, однако поломка уже не первая с того момента, как часы починили. Ломаются часы уже в третий раз. В течение часа стрелки на сломавшемся циферблате не двигаются совсем, позже начинают «догонять» .

Напомним, подобное уже происходило в конце октября. Тогда часы попросту замолчали, хотя они каждые полчаса подают свой голос. В мэрии города причиной назвали износ: у механизма стерся язычок, который и подает звук. При этом замолчали также не все часы, только одни. Над поломкой поработали специалисты, и Биг-Бен вновь начал радовать горожан привычным сигналом.

Известно, что в следующем году часы ожидает капитальный ремонт, механизм проверят и обновят. Красноярский Биг-Бен работает с 2011 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снимки популярной модели из Красноярска украсили улицы Милана
В Красноярском крае водители массово жалуются на гололед на трассах
Красноярску дадут 210 миллионов на строительство переезда на Северном шоссе
Обманутые дольщики «Реставрации» проведут митинг в Красноярске
В Красноярске россиянин победил бразильца на международном турнире по боям без правил
В Красноярске Lexus на скользкой дороге влетел в столб и обесточил улицу
В Красноярске пропала 16-летняя брюнетка с татуировками розы и бабочки
«Клоунада и цирк»: Валерий Карпин возмутился переносом матча «Енисей» — «Ахмат» в манеж Красноярска
В заповеднике «Столбы» спасли заблудившегося туриста с интеллектуальными нарушениями
Прокуроры требуют от мэрии решить вопрос с плохим освещением улиц Красноярска
В Красноярском крае мужчина выстрелил в друга, забыв, что карабин заряжен
В Ачинске экс-бизнесмен закрылся в квартире и грозил взорвать бомбу
Главу УФНС Тувы и ее мужа арестовали по подозрению в мошенничестве и подлоге
В Красноярском крае депутаты разрешили бесплатную паркоку для тех, кто перевозит инвалидов
Куда поедет красноярский поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий» в декабре
На бывшего директора фонда капремонта Красноярского края завели уголовное дело
В Красноярске загорелась запертая квартира на 11 этаже
В Красноярском крае сельский депутат наломал дров на 2 миллиона рублей
Новый глава Хакасии отменил главную городскую елку и ледовый городок
В Красноярске на подъезде к четвертому мосту установили новый дорожный знак
В Красноярск прилетел министр природных ресурсов и экологии