Обманутые дольщики «Реставрации» проведут митинг в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-24T10:03:25+03:00

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Обманутые дольщики «Реставрации» организуют митинг в Красноярске. Как рассказали организаторы, мероприятие согласовано с администрацией города. Собраться хотят оставшиеся без квартир люди 2 декабря в сквере Космонавтов, с 12 до 14 часов. Говорят, что их основная цель - показать, что их по-настоящему много.

- Мы хотим показать властям, что мы не виртуальные тысяча человек, мы требуем помощи у краевых властей в решении проблемы, -говорят организаторы. К слову, собраться люди хотят с баннерами и лозунгами.

Напомним, скандал с дольщиками компаниии разгорелся в начале октября. Сотни людей внесли деньги застройщику, но оказалось, что строить их дома не на что. «Реставрация» объявила о банкротстве, а директор сбежал в Италию. В офисе компании и дома удиректора прошли масштабные обыски и выемка документов. УФСБ и полиция возбудили в отношении экс-руководителя уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ(мошенничество). Ему вменяют мошенничество на 150 миллионов рублей.