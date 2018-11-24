2018-11-24T09:21:50+03:00
Спорт

В Красноярске россиянин победил бразильца на международном турнире по боям без правил

Станислав Власенко оказался сильнее соперника и празднует заслуженную победу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Власенко и Соуза Фото: соцсетиВласенко и Соуза Фото: соцсети
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В Красноярске прошел международный турнир по боям без правил ММА - Противостояние -III, и наши спортсмены показали высокие результаты. Турнир прошел накануне в Гранд Холле «Сибирь». Особенной интригой вечера был бой между 25-летним россиянином Станиславом Власенко (Назарово) и 33-летним бразильцем Серджио Соуза. Соперник был силен, но Станислав оказался сильнее. Решающим стал второй раунд.

- Бой окончился техническим нокаутом, - говорят организаторы турнира. Параметры Власенко: рост 177 сантиметро, вес - 84 килограмма. Параметры Соузы: рост - 182 сантиметра и вес - 84 килограмма.

Кстати, в рамках турнира прошли восемь поединков, в четырех боях сильнейшими оказались спортсмены из Красноярска. Победы одержали также Степан Горшечников, Ростислав Быченков и Улугбек Осканов. Добавим, что ранее Власенко завоевал два золота в турнире по армрестлингу.

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