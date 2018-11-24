В Красноярске Lexus на скользкой дороге влетел в столб и обесточил улицу

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-24T09:02:33+03:00

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Улица 9 мая сегодня утром осталась без освещения из-за ДТП. Как рассказали очевидцы, авария произошла, когда еще светало, в 9-м часу утра. 30-летний водитель Lexus на большой скорости несся по улице и в какой-то момент не смог уержать машину на дороге. Потерял управление и со всего маху боком влетел в электроопору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679239" frameborder="0"></iframe> Обесточил улицу.Видео: соцсети

После этого освещение на улице мигом исчезло. Известно, что в салоне сработали подушки безопасности. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и медики. О состоянии и повреждениях водителя пока информации нет, однако известно, что травмы у него серьезные, и сейчас он находится в больнице. В момент аварии мужчина был трезвым. Свидетели аварии, впрочем, говорят, что на момент ДТП у мужчины отсутствовал полис ОСАГО.