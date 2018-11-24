2018-11-24T08:15:31+03:00
Происшествия

В Красноярске пропала 16-летняя брюнетка с татуировками розы и бабочки

Дарья Васильева вчера не вернулась домой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дарья Васильева Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскДарья Васильева Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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Волонтеры движения «Поиск пропавших детей - Красноярск» ищут 16-летнюю Дашу Васильеву. Девушка утром, около 08.30, 23 ноября ушла из дома по Судостроительной, 157 и пропала. На звонки не отвечает, а телефон у нее недоступен. Даша симпатичная невысокая (рост 162 сантиметра) брюнетка, волосы у нее темные, глаза карие. Стрижка - каре.

Особые приметы: у Даши много татуировок на обеих руках «Выхода нет, Funk» , крест, «Ни о чем не жалею», цветок «Роза с бабочкой», на правой ноге «дымящаяся сигарета». Вдень пропажи на Даше была синяя парка ниже колен с ярко-розовой опушкой на капюшоне, черные джинсы с дырками на коленях, черная вязанная кофта, на ногах - черные угги с опушкой. С собой у девушки Iphone 5.

Если вы знаете, где находится Даша, или видели ее, пожалуйста, позвоните волонтерам и в полицию. «Горячие» телефоны: 8(391) 269-29-17 полиции ОП 12, 8 950 99 66 066 волонтеры (круглосуточно).

P.S. Даша, если ты видишь это сообщение, вернись домой. За тебя беспокоятся и ждут.

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