СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-24T07:29:18+03:00

Главный тренер «Ростова» говорит, что в сложившейся ситуации его возмущает «абсолютно все»

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Вокруг предстоящего футбольного матча «Енисей» - «Ахмат», который намечен на 1 декабря в Красноярске. разгорается скандал.

«Это не матч российской футбольной премьер-лиги. Это катастрофа, клоунада, цирк. Как угодно назавите», - именно так охарактеризовал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин перенос матча 16-го тура чемпионата России «Енисей» — «Ахмат» в манеж Красноярска. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с предложением провести игру на крытом стадионе к исполкому РПЛ обратился ФК «Енисей». В Красноярске стоят минусовые температуры, на градусниках до -20. И для игроков, и для болельщиков - температуры экстремальные. И наблюдать за игрой на стадионе под открытым небом - попросту холодно. Исполком РПЛ разрешил провести игру в комфортных условиях в виде исключения. Но Карпин не доволен.

- Давайте тогда разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить, - говорит Валерий Карпин. - Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить.

Добавим, что и гендиректор ФК «Ахмат» Ахмет Айдамиров уже заявлял, что манеж в Красноярске не соответствует нормам РПЛ.