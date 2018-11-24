2018-11-24T06:44:30+03:00
Происшествия

В заповеднике «Столбы» спасли заблудившегося туриста с интеллектуальными нарушениями

Мужчина отстал от группы и мог попасть в беду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Турист благополучно доставлен до своей группыТурист благополучно доставлен до своей группыФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели накануне выручили из беды туриста, который отстал от своей группы в заповеднике «Столбы». Как рассказали в КГКУ «Спасатель», сообщение о том, что мужчина пропал, поступило от старшего группы. Он пояснил, что группа специфическая и состоит из людей с интеллектуальными нарушениями. В какой-то момент выяснилось, что один из туристов отбился от группы, гид его не досчитался и стал бить тревогу.

Спасатели выдвинулись на поиск в предполагаемый район пропажи и довольно быстро нашли отставшего туриста. Мужчину сопроводили до его группы. И все для него закончилось благополучно. Добавим, что за минувшие сутки, по заявке полиции, спасатели выезжали на поиски человека в Шушенском. По предварительным данным, он упал в Енисей. Пока что мужчину не нашли, но поиски будут продолжаться. Спасатели просят туристов в заповеднике быть максимально бдительными и не отставать от группы: это может быть крайне опасно, ведь на улице холодно.

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