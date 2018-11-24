2018-11-24T06:30:45+03:00
Общество

Прокуроры требуют от мэрии решить вопрос с плохим освещением улиц Красноярска

Многочисленные нарушения безопасности дорожного движения выявлены в ходе проверки
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Надзорники вынесли представление первому вице-мэруНадзорники вынесли представление первому вице-мэруФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевой прокуратуре сообщили о вопиющих нарушениях безопасности дорожного движения, которые выявлены в Красноярске в ходе проверки освещения улиц. Оказалось, абсолютно темно по ночам на 139 городских улицах.Это прямое нарушение требований ГОСТа и отвечать за него придется мэрии.

По словам надзорников, не освещена часть Транспортного и Северного проездов, частично нет света на Сибирской, Туристической, Фестивальной, Затонской, Терешковой, Калинина, Высотной, Телевизорной и Пирогова. Это востребованные улицы и частичное отсутсвие света на них может провоцировать высокую аварийность. Прокуроры взяли ситуацию на контроль и внесли представление первому замглавы Красноярска. Напомним, что таковых у Сергея Еремина два – Владислав Логинов и Алексей Давыдов. Однако вопросы ЖКХ и городского хозяйства находятся в компетенции Владислава Логинова. В случае, если вопрос не будет решен, чиновнику грозит штраф.

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