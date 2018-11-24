2018-11-24T06:12:25+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мужчина выстрелил в друга, забыв, что карабин заряжен

Пуля угодила в плечо
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Из-за выстрела старые друзья рассорилисьИз-за выстрела старые друзья рассорилисьФото: Мария ЛЕНЦ
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Водитель большегруза из Шарыповского районна случайно подстрелил друга. Мужчина забыл, что карабин у него заряжен. Инцидент произошел на одном из угольных разрезов, сообщают в краевом суде. На жизнь стрелок зарабатывал, развозя уголь населению. Как-то днем, во время рейса на МАЗе, он увидел на лесной дороге птиц и зарядил карабин «Вепрь». Пострелять не удалось: птицы слишком быстро улетели. Тогда водитель большегруза прибрал оружие в чехол, забыв, что патрон внутри, - просто не обратил внимания. Спустя две недели он на разрезе ожидал, когда машину загрузят. Тут в кабину постучался приятель: дескать, давай пообщаемся. Стрелок вскинул карабин в ответ и ради шутки выстрелил, забыв, что оружие заряжено. Благо, пуля угодила другу в плечо, не задев важных внутренних органов.

Из плеча хлынула кровь, а друг упал на землю со страшным криком. Стрелок и сам перепугался. Выскочил из машины и начал останавливать кровь. Потом приехали медики и увезли пострадавшего в больницу. Произошедшее мужчин рассорило, хотя виновник и заплатил приятелю 150 тысяч рублей компенсации. И даже предлагал помогать по хозяйству. Суд дал ему 1 год 10 месяцев исправработ, 15 процентов от зарплаты будут удерживать - компенсация вреда пострадавшему. Подстрелянный не согласился с таким решением и настаивал, что выстрелил в него друг специально. Краевой суд оставил решение без изменений.

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