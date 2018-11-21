2018-11-21T10:36:26+03:00
Общество

Красноярцам показали новую подсветку железнодорожного вокзала

На здании установили яркие светодиодные светильники
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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Железнодорожный вокзал Красноярска теперь встречает и провожает гостей в новом, более ярком освещении. На здании установили установили новую подсветку. По информаци КрасЖД, вместо стареньких галогенных светильников на здании возала устанавливают новые, светодиодные.

Новая подсветка железнодорожного вокзала Красноярска .Видео: КрасЖД

Работы уже вошли в завершающую стадию: монтаж художественной подсветки выполнен на 85 процентов. Добавим, что новый световой наряд вокзала будет состоять из 690 светодиодных светильников. Более того, освещение здесь теперь не абы какое, а «умное». С наступлением темноты светильники будут автоматически загораться, а утром сами собой гаснуть. Отдельно стоит сказать и еще об одной важной вещи, - экономия электроэнергии. Потребление электричества составит чуть более 10 кВатт. Будете на вокзале, обязательно оцените его новый вид.

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