Стали известны имена победителей в конкурсе «Открытка для мамы - 2018»
На сайте kp.ru завершилось голосование в конкурсе «Открытка для мамы- 2018»! Напомним, этот конкурса медиахолдинг «Комсомольская правда» уже традиционно проводит в преддверии Международного Дня матери. Отмечается он в последнее воскресенье ноября. В этом году это 25 ноября.
Наши юные участники подарят своим мамам не только поцелуи и объятья, но еще и красивые открытки. Ну, а десятка лидеров голосования еще и победу в конкурсе. Хотя, так получилось, что вместо десяти финалистов у нас получилось 11 победителей. Просто одно место поделили между собой сестра и брат – они набрали абсолютно равное число голосов!
Итак, 23 ноября мы приглашаем победителей нашего конкурса в 15.00 часов в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3 «Б») на торжественное вручение дипломов и подарков!
Кто победил?
1 место - Карина Деревяшко – 1938 голосов;
2 место – Светлана Виноградова – 1700 голосов;
3 место – Марк Панасенко – 1412 голосов;
4 место – Стефания Анциферова - 1366 голосов;
5 место- Александр Голубев - 1304 голоса;
6 место – Илья Анисимов - 1273 голоса;
7 место – Ольга Долгова - 1245 голосов;
8 место – Ксения Филякова Ксюша - 1212 голосов;
9 место – Анастасия Ященко - 1186 голосов;
10 место Кира Тумба Кира - 965 голосов;
10 место Федор Тумба - 965 голосов.
Поздравляем победителей!
КСТАТИ
Ребята, которые не попали в финал, смогут скачать диплом участника на странице конкурса после торжественного награждения победителей! И не расстраивайтесь, поверьте, каждый наш участник достоин первого места. Просто в этот раз повезло кому-то больше.
Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».