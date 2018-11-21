Стали известны имена победителей в конкурсе «Открытка для мамы - 2018»

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-21T10:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте kp.ru завершилось голосование в конкурсе «Открытка для мамы- 2018»! Напомним, этот конкурса медиахолдинг «Комсомольская правда» уже традиционно проводит в преддверии Международного Дня матери. Отмечается он в последнее воскресенье ноября. В этом году это 25 ноября.

Наши юные участники подарят своим мамам не только поцелуи и объятья, но еще и красивые открытки. Ну, а десятка лидеров голосования еще и победу в конкурсе. Хотя, так получилось, что вместо десяти финалистов у нас получилось 11 победителей. Просто одно место поделили между собой сестра и брат – они набрали абсолютно равное число голосов!

Итак, 23 ноября мы приглашаем победителей нашего конкурса в 15.00 часов в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3 «Б») на торжественное вручение дипломов и подарков!

Кто победил?

1 место - Карина Деревяшко – 1938 голосов;

2 место – Светлана Виноградова – 1700 голосов;

3 место – Марк Панасенко – 1412 голосов;

4 место – Стефания Анциферова - 1366 голосов;

5 место- Александр Голубев - 1304 голоса;

6 место – Илья Анисимов - 1273 голоса;

7 место – Ольга Долгова - 1245 голосов;

8 место – Ксения Филякова Ксюша - 1212 голосов;

9 место – Анастасия Ященко - 1186 голосов;

10 место Кира Тумба Кира - 965 голосов;

10 место Федор Тумба - 965 голосов.

Поздравляем победителей!

КСТАТИ

Ребята, которые не попали в финал, смогут скачать диплом участника на странице конкурса после торжественного награждения победителей! И не расстраивайтесь, поверьте, каждый наш участник достоин первого места. Просто в этот раз повезло кому-то больше.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».