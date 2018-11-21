Уроженка Красноярска вошла в топ самых высокооплачиваемых певиц мира

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-21T09:23:37+03:00

Елена Фишер - на восьмом месте в рейтинге, она заработала больше Селин Дион и Бритни Спирс

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Немецкая певица Елена Фишер попала в рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц мира, составленный журналом Forbes. За год, с июня 2017-го по июнь 2018 года, Фишер заработала 32 миллиона долларов, оставив позади таких знаменитостей, как Селин Дион (31 миллион) и Бритни Спирс (30 миллионов).

По данным журнала, Фишер занимает 8 место в топе самых богатых певиц. Впереди нее Рианна, заработавшая 37,5 миллионов долларов, и Джей Ло, - у нее 47 миллионов долларов.

Известно, что Елена Фишер родилась в 1984 году в Красноярске, в семье русских немцев. Когда девочке было 4 года, родители переехали в Германию, где она и выросла. Первый альбом Фишер записала в 2006 году. Затем было еще пять альбомов, среди которых - два золотых.