2018-11-21T08:53:58+03:00
Общество

В Красноярске запустят автобус по новой развязке на Волочаевской

Маршрут №34а будет ездить от поселка Таймыр до химзавода
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маршрут запустят после открытия развязкиМаршрут запустят после открытия развязкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Первый автобусный маршрут, который пройдет по новой развязке на Волочаевской - №34а, его запустят от поселка Таймыр через Николаевский мост до химзавода. Известна и примерная схема движения автобуса: от Ботанического по Тотмина, Высотной, Волочаевской и Свердловской, затем по 60 лет Октября и до химзавода. При этомпоявится две новые остановки - ул. Пастеровская и ул. Сопочная.

Уже известно, что новый маршрут будут обслуживать примерно 10 крупногабаритных автобусов, 4 из которых - с низким полом, 2 - со специальным пандусом для мам с колясками и маломобильных красноярцев. Пока маршрут временный, он будет работать до июня. Затем, при наличии перевозчика, его, вероятнее всего, продлят. Пока в департаменте транспорта Красноярска точную дату запуска, количество автобусов и схему движения не оглашают. Добавим, что, скорее всего, новый маршрут во многом будет дублировать 80-й («Красфарма — п. Таймыр» через Коммунальный мост).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцам показали новую подсветку железнодорожного вокзала
Стали известны имена победителей в конкурсе «Открытка для мамы - 2018»
Из аэропорта Красноярск за 7 минут эвакуировали всех пассажиров
Уроженка Красноярска вошла в топ самых высокооплачиваемых певиц мира
Красноярский блогер пообещал на шоу «Бородина против Бузовой» похудеть и сделать липосакцию
В Красноярске сократилось число родительских жалоб на качество школьного питания
Жители Красноярского края все чаще предпочитают отдых в Турции и Таиланде
В Красноярском крае ввели систему расчета безналом в городских автобусах
В центре Красноярска легковушка сбила 26-летнего пешехода-нарушителя
В центре Красноярска столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие
В Красноярске из-за лопнувшей трубы затопило подъезд в Белых росах
Монумент детям-узникам концлагерей открыли в Красноярске
В Красноярске перевозчик отказался возить по маршруту 31-го автобуса