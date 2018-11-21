В Красноярске запустят автобус по новой развязке на Волочаевской

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-21T08:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый автобусный маршрут, который пройдет по новой развязке на Волочаевской - №34а, его запустят от поселка Таймыр через Николаевский мост до химзавода. Известна и примерная схема движения автобуса: от Ботанического по Тотмина, Высотной, Волочаевской и Свердловской, затем по 60 лет Октября и до химзавода. При этомпоявится две новые остановки - ул. Пастеровская и ул. Сопочная.

Уже известно, что новый маршрут будут обслуживать примерно 10 крупногабаритных автобусов, 4 из которых - с низким полом, 2 - со специальным пандусом для мам с колясками и маломобильных красноярцев. Пока маршрут временный, он будет работать до июня. Затем, при наличии перевозчика, его, вероятнее всего, продлят. Пока в департаменте транспорта Красноярска точную дату запуска, количество автобусов и схему движения не оглашают. Добавим, что, скорее всего, новый маршрут во многом будет дублировать 80-й («Красфарма — п. Таймыр» через Коммунальный мост).