2018-11-21T08:37:36+03:00
Общество

Красноярский блогер пообещал на шоу «Бородина против Бузовой» похудеть и сделать липосакцию

Григорий Чистяков - большой фанат Ольги Бузовой не раз заявлял, что любовь к звезде мотивирует его худеть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: со страницы Григория Чистякрова в соцсетяхФото: со страницы Григория Чистякрова в соцсетях
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Большой (в прямом смысле слова) фанат Ольги Бузовой из Красноярска, блогер Григорий Чистяков побывал на шоу канала ТНТ «Бородина против Бузовой», где заявил о готовности сделать липосакцию. Напомним, Григорий стал известен после того, как предпринял попытку похудеть ради любви к Бузовой. Сейчас он весит 254 килограмма при росте 181 сантиметр.

- На прошлой неделе прошла операция, и теперь мой желудок весит 100 граммов, - сообщил зрителям блогер, желающий похудеть. - Покаем только жидкую пищу и витамины, это продлитсяеще 2 месяца.

Фото: со страницы Григория Чистякрова в соцсетях

Фото: со страницы Григория Чистякрова в соцсетях

Эксперты в студии отметили, что подобная операция убирает до 80 процентов объема желудка. Мотивация к изменению веса у Григория все таже - любовь к Ольге Бузовой.

- Все для тебя, Оля, - говорит блогер.

Однако в студии он попросил ведущую Ксению Бородину помочь ему в поиске постоянной девушке. Эксперты в студии также пообещали помочь Григорию. Правда, липосакцию ему делать нельзя. Надо дождаться, пока он похудеет.

- Ему надо сбросить минимум 100 килограммов прежде, чем мы будем говорить о каких-то операциях. Ждать примерно год. Но Григорий уже сделал первый шаг на пути к похудению, так что в дальнейшем операция возможна, - пообещали пластические хирурги.

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