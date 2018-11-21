В Красноярске сократилось число родительских жалоб на качество школьного питания

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-21T07:44:44+03:00

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В Красноярске резко сократилось число жалоб на качество блюд в школьных «столовках». Об этом сообщили в мэрии города. На «горячую» линию поступило в этом году всего 8 обращений. Зато в прошлом - количество нареканий было вразы больше, 150 жалоб. Родители и дети говорили, что завтраки остывшие, нет возможности оплатить еду банковской картой. Школьники пошли дальше: сетовали на отсутствие официантов и суши в меню. В этом году, говорят чиновники, люди тоже жалуются. Но на конкретные столовые.

При этом за год школьные столовые постарались обновить: приобрели новое оборудование, инвентарь, кое-где поменяли поваров. Мечта же о суши в меню, к сожалению, так и осталась мечтой. Но в некоторых школах появилось вегетарианское меню, фитнес-салаты и даже бургеры.

Впрочем, если вас не устраивает питание в столовой школы, куда ходит ваш ребегок, обращайтесь «горячую» линию. Она работает по тел.: 8 (391) 226-15-30 до 28 декабря, в будни с 9:00 до 18:00.