Жители Красноярского края все чаще предпочитают отдых в Турции и Тайланде

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-21T07:21:19+03:00

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Статистики говорят, что жители Красноярского края все чаще стали выбирать отдых за границей, а не в России. В прошлом году, по данным Красноярскстата, доля путевок за рубеж выросла на 25 процентов и составила 73,4 процента. В то время, как в 2016 году равнялась 55 процентам. А вот количество тех, кто предпочитает отдыхать в России резко сократилось. Доля поездок упала с 45 процентов до 26,6 процента.

Туроператоры обслужили 105,4 тысячи человек в 2017 году - это на 30 процентов больше, чем годом ранее. В приоритете у жителей края отдых в Китае , Турции и Тайланде. В Турцию и Китай съездили по 12 процентов от общего числа отдохнувших, в Тайланд - 25 процентов, во Вьетнам - 18 процентов.

Непопулярны стали Египет и Индия: число туристов на обоих направлениях упало. И там, и там - на 60 процентов. Кроме того, статистики отмечают падение спроса на отдых в Европе.

- Наибольшее снижение туристического потока отмечено в Испанию и Болгарию, - сообщает Красноярскстат.