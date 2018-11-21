В центре Красноярска легковушка сбила 26-летнего пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 06:24 2018-11-21T06:26:52+03:00

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Накануне вечером в центре Красноярска, на Вейнбаума, легковушка сбила 26-летнего молодого человека. По информации ГИБДД, авария произошла вечером, около 21.00. Все случилось рядом с Театральной площадью, в 50 метрах о надземного пешеходного перехода. Kia Rio под управлением 28-летнего красноярца, который двигался с Маркса в сторону Бограда, сбила молодого человека.

В ГИБДД говорят, что пострадавший решил рискнуть и перебежать дорогу, несмотря на плотный поток машин и наличие неподалеку перехода. Видимо, хотел сэкономить время. Нарушение правил дорого ему стоило: мужчину с травмами различной степени тяжести увезли в больницу подоспевшие к месту ДТП медики. О водителе известно, что он в момент аварии был трезв, документы у мужчины также в полном порядке, стаж вождения - 10 лет.