2018-11-21T05:37:34+03:00
Происшествия

В центре Красноярска столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

Массовое ДТП случилось на перекрестке Мира и Сурикова
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Минувшей ночью в центре Красноярска случилось массовое ДТП. Авария произошла на перекрестке Мира и Сурикова и попала в соцсети. На место аварии сразу же выехал экипаж ГИБДД.

Как сообщают очевидцы, спровоцировал аварию водитель «Mazda». Он поворачивал налево и не пропустил другую иномарку - «BMW». Она двигалась по встречной полосе. Видимо, скорость движения была, прямо скажем, приличной, поскольку от удара «BMW» отшвырнуло еще на два автомобиля, - «Mitsubishi» и «Audi». При этом у «Mazda» отвалилось переднее колесо, а у «BMW» в салоне сработали подушки безопасности. Очевидцы рассказали, что в аварии имеются пострадавшие.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все детали произошедшей аварии. После этого будет установлен виновник, который получит наказание, согласно действующему законодательству. Вероятнее всего, это будет мужчина, не уступивший дорогу.

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