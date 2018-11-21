В Красноярске из-за лопнувшей трубы затопило подъезд в Белых росах

СЕГОДНЯ 05:12 2018-11-21T05:12:16+03:00

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Жителям третьего подъезда по Карамзина, 12 в Красноярске (Белые росы) сегодня, прямо скажем, не до смеха. Накануне в многоэтажке случилось коммунальное ЧП - прорвало трубу, и вода хлынула прямо в подъезд.

А между тем остаться накануне зимы с промокшими насквозь стенами и полом - сомнительное удовольствие. Об аварии сообщили сами жильцы дома в соцсетях. Местные говорят, что вода хлынула из прорвавшейся трубы, расположенной в районе мусоропровода. Естественно, жители дома сняли на видео последствия аварии.

- Ливануло все, подмоги нет, девчонки тут страдают, - говорит за кадром автор видео, снимая, как две девушки, вооружившись ведрами и тряпками убирают воду с пола. Подключились ли к ликвидации коммунальщики, и когда именно они приехали на ликвидацию аварии, - не сообщается.