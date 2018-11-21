2018-11-21T04:57:02+03:00
Общество

Монумент детям-узникам концлагерей открыли в Красноярске

Памятник установлен в Зеленой роще
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация Советского районаФото: администрация Советского района
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Автором памятника детям-узникам концлагерей, который установили во вторник в Гвардейском парке Красноярска, в Зеленой роще, стал скульптор Юрий Акулов. Монумент представляет собой четырех истощенных голодом и пытками детей разных возрастов на фоне колючей проволоки. Дети в одинаковых одеждах, - роба, которую надевали на всех узников.

Монумент здесь появился с подачи Красноярского отделения союза бывших несовершеннолетних узников концлагерей и его руководителя Полины Осиповой, которая сама еще ребенком пережила ужасы концлагеря. Открытие бронзовой композиции приурочено ко Всемирному дню ребенка. Ее освятил митрополит красноярский и ачинский Пантелеймон. Добавим, что Акулов также является автором еще ряда монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Его работа установлена у родильного дома номер 1 в Солнечном.

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