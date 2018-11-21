2018-11-21T04:29:38+03:00
Общество

В Красноярске перевозчик отказался возить по маршруту 31-го автобуса

Перевозку возьмет на себя муниципальное предприятие
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На линию выйдут крупногабаритные автобусыНа линию выйдут крупногабаритные автобусыФото: Мария ЛЕНЦ
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Владелец 31-го маршрута до Академгородка в Красноярске отказался от контракта с мэрией, сообщили в ородской администрации. Извозом здесь занимался ИП Цугленок. О причинах отказа от обслуживания линии не сообщается.

Пассажиров, впрочем, поспешили успокоить: единственный маршрут, который ходил через Николаевский мост, не закроется. Известно, что перевозками на этом направлении займется муниципальное предприятие КПАТП-7. Чтобы закрыть линию, на маршурут выйдут пять крупногабаритных автобусов, говорится в сообщении администрации.

В дальнейшем маршрут на конкурсной основе передадут новому перевозчику. Добавим, что схема движения автобусов здесь изменится после открытия развязки на Волочаевской. Однако как именно - пока не сообщается. Развязку, напомним, должны открыть уже 25 ноября. Задержек с ее введением в эксплуатацию пока не предвидится.

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