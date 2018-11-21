2018-11-21T04:06:40+03:00
Общество

Эксперты минэкологии не нашли грязного воздуха в Красноярске

Чиновники сообщили об итогах исследования воздуха в морозы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эксперты взяли 33 000 проб создуха в городеЭксперты взяли 33 000 проб создуха в городеФото: Мария ЛЕНЦ
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Минэкологии Красноярского края проверило уровень загрязнения воздуха в морозы. По информации экспертов министерства, с 12 по 18 ноября жители Красноярска 93 раза жаловались на вонь в городе, звоня на телефон «горячей линии». Сотрудники лаборатории делали замеры воздуха во всех районах Красноярска - выезжали 97 раз. По данным чиновников, взято 33 тысячи проб воздуха и только в 49 случаях уровень вредных веществ зашкаливал. Речь о бензапирене и гидрохлориде.

- Случаев экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории города и края не зафиксировано, -сообщили чиновники.

Напомним, что на прошлой неделе активисты проекта Красноярск. Небо неоднократно сообщали о критически высоком загрязнении воздуха в городе. Данные активистов и чиновников расходятся в этом вопросе постоянно.

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