СЕГОДНЯ 20:01 2018-11-20T20:03:02+03:00

После проведенной проверки следователи завели на автомобилиста уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Молодой человек не справился с управлением – ему грозит до двух лет колонии

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В Норильске завели уголовное дело на водителя, сбившего четверых пешеходов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным следственного отдела норильской полиции, это ДТП случилось 11 ноября в Центральном районе заполярного города.

- 34-летний водитель «Хендай», по предварительной версии, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на тротуар, где наехал на группу пешеходов, а затем ударился в стену жилого дома, - говорят в норильском отделе полиции.

Один из пешеходов, 32-летний мужчина, получил серьезные травмы – его увезли в больницу. Трое девушек отделались легким испугом и ушибами – им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Сам виновник также получил травмы, и ему назначили лечение дома.

После проведенной проверки следователи завели на автомобилиста уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Если дело дойдет до суда и вину молодого человека признают, ему может грозить до двух лет колонии (максимальное наказание по этой статье).