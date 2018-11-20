2018-11-20T19:45:47+03:00
Спорт

В Красноярске во время тестовых соревнований Универсиады до комплекса «Радуга» пустят бесплатные автобусы

По каким маршрутам будут курсировать шаттлы?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Организаторы вводят дополнительные меры безопасности – во время проведения гонок заезжать на личных авто на территорию кластера «Радуга» (Стасовой, 49) будет нельзя.Организаторы вводят дополнительные меры безопасности – во время проведения гонок заезжать на личных авто на территорию кластера «Радуга» (Стасовой, 49) будет нельзя.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске во время тестовых соревнований Универсиады по лыжным гонкам до спорткомплекса «Радуга» пустят бесплатные автобусы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе дирекции Универсиады-2019.

В нашем городе 1 и 2 декабря пройдет I этап Кубка России по лыжным гонкам, который является одновременно и самыми массовыми по числу спортсменов тестовыми соревнованиями Универсиады-2019 – в наш город приедут около 200 лыжников из 30 регионов страны.

В связи с этим организаторы вводят дополнительные меры безопасности – во время проведения гонок заезжать на личных авто на территорию кластера «Радуга» (Стасовой, 49) будет нельзя.

- Зрители, которые приедут на своих автомобилях, смогут оставить машины на бесплатной перехватывающей парковке возле Красноярского аграрного университета (Стасовой, 44 «И») и затем доехать до спортивного объекта на шаттлах. Бесплатные автобусы будут курсировать от остановки «Сельхозкомплекс» (Чернышева, 16/3) до кластера «Радуга» в прямом и обратном направлениях. Интервал движения шаттлов во время соревнований составит 10 минут, - говорят в пресс-службе дирекции Универсиады-2019.

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