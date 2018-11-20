Сел в попутный грузовик и уехал: в Северо-Енисейском районе ищут пропавшего молодого мужчину
Сел в попутный грузовик и уехал: в Северо-Енисейском районе ищут пропавшего молодого мужчину. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным полиции, 39-летний Дмитрий Лавриков находился на вахте в Северо-Енисейском районе. 9 сентября 2017 года мужчине стало плохо, и он решил поехать в Красноярск. Как говорят волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей-Красноярск», Дмитрий оставил все вещи на работе, поймал «попутку» - проходящий самосвал. После того, как он сел в эту машину и уехал, Лаврикова больше не видели.
Полицейские и волонтеры просят отозваться тех, кто знает, где может находиться пропавший.
КОНКРЕТНО
Приметы пропавшего:
Лавриков Дмитрий Константинович. На вид 45 лет, рост 182 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы прямые светлые.
Особые приметы: шрам на губе, передние верхние зубы вставные (из металла «под золото»).
Был одет: светло-коричневая кожаная куртка, джинсы светло-голубые, кроссовки темно-синие
Куда звонить, чтобы сообщить информацию о пропавшем:
- 8-999-314-04-77, (39160)21120 (полиция);
- 8-950-996-60-66 – волонтеры (круглосуточно).