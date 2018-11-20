2018-11-20T19:01:35+03:00
Общество

В Красноярске благоустраивают территорию у новой железнодорожной платформы «Бобровый лог»

Когда здесь начнут останавливаться электрички?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Открыть платформу планируют в первых числах декабря. Фото: пресс-служба администрации городаОткрыть платформу планируют в первых числах декабря. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске благоустраивают территорию у новой железнодорожной платформы «Бобровый лог». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации со ссылкой на администрацию Свердловского района.

Платформа эта почти готова к сдаче в эксплуатацию, саму платформу обустраивают железнодорожники, а вот территория рядом – зона ответственности районных властей.

Сейчас здесь уже снесли ветхие сараи, сделали пешеходные дорожки, уложили брусчатку, вывезли мусор. Совсем скоро должны провести санитарную обрезку деревьев и убрать оставшиеся старые заборы.

- В работе по благоустройству района активно принимают участие и предприниматели. В планах - благоустройство территории возле офисов, уборка мусора, установка ограждений вдоль железнодорожных путей и многое другое. Большое спасибо за такое неравнодушие и уже выполненные работы, которые радуют жителей района, - прокомментировал руководитель Свердловской районной администрации Игорь Титенков.

Открыть платформу планируют в первых числах декабря.

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