2018-11-20T17:03:30+03:00
Происшествия

В Красноярском крае «черного копателя» будут судить за насилие в отношении полицейского и хранение оружия

До суда молодого мужчину оставили под арестом
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Совсем скоро подозреваемого будут судить. По одной из вменяемых ему статей ему грозит до пяти лет колонии, по другой – до четырех.Совсем скоро подозреваемого будут судить. По одной из вменяемых ему статей ему грозит до пяти лет колонии, по другой – до четырех.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае «черного копателя» будут судить за насилие в отношении полицейского и незаконное хранение оружия. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, этот 25-летний житель края вместе с подельниками вел незаконную добычу золота на арендованном лесном участке. Компанию мужчин пытались задержать полицейский и сотрудники золотодобывающего предприятия. Но молодой человек наставил ружье на полицейского и потребовал, чтобы ему с товарищами вернули все их оборудование для золотодобычи. Получив оборудование назад, мужчины скрылись.

Но их скоро задержали полицейские при поддержке бойцов росгвардии. На 25-летнего мужчину, угрожавшего полицейскому ружьем, завели два уголовных дело. А на его товарищей составили административные протоколы, оштрафовали и отпустили.

Совсем скоро подозреваемого будут судить. По одной из вменяемых ему статей ему грозит до пяти лет колонии, по другой – до четырех.

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