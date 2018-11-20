В Красноярском крае «черного копателя» будут судить за насилие в отношении полицейского и хранение оружия
В Красноярском крае «черного копателя» будут судить за насилие в отношении полицейского и незаконное хранение оружия. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.
По версии следователей, этот 25-летний житель края вместе с подельниками вел незаконную добычу золота на арендованном лесном участке. Компанию мужчин пытались задержать полицейский и сотрудники золотодобывающего предприятия. Но молодой человек наставил ружье на полицейского и потребовал, чтобы ему с товарищами вернули все их оборудование для золотодобычи. Получив оборудование назад, мужчины скрылись.
Но их скоро задержали полицейские при поддержке бойцов росгвардии. На 25-летнего мужчину, угрожавшего полицейскому ружьем, завели два уголовных дело. А на его товарищей составили административные протоколы, оштрафовали и отпустили.
Совсем скоро подозреваемого будут судить. По одной из вменяемых ему статей ему грозит до пяти лет колонии, по другой – до четырех.