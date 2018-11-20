2018-11-20T15:41:16+03:00
Общество

Что написал в своих предсмертных записках вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко

Специалисты уверены, что писал их политик, находясь в глубокой депрессии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Причиной всему Алексей Михайлович назвал то, что он не смог пережить смерть мамы – Екатерина Серафимовна ушла из жизни в январе 2016 года, и Алексей Михайлович так и не смог с этим смириться.Причиной всему Алексей Михайлович назвал то, что он не смог пережить смерть мамы – Екатерина Серафимовна ушла из жизни в январе 2016 года, и Алексей Михайлович так и не смог с этим смириться.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Что написал в своих предсмертных записках вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко – на этот вопрос нашим коллегам из Новостей ТВК дал ответ собственный источник, видимо, в следствии.

По данным этого источника журналист и политик попросил нивого не винить в своей смерти, и проводить его в последний путь по максимуму скромно - пышных похорон не устраивать. Причиной всему Алексей Михайлович назвал то, что он не смог пережить смерть мамы – Екатерина Серафимовна ушла из жизни в январе 2016 года, и Алексей Михайлович так и не смог с этим смириться.

Эксперты, исследовавшие предсмертные записки Алексея Клешко, пришли к выводу, что он писал их, находясь в глубокой депрессии.

Напомним, вице-спикер Заксобрания края погиб в понедельник, 19 ноября – его тело нашли под балконами дома, в котором он жил.

Прощание с известным политиком и журналистом состоится в четверг, 22 ноября, в Большом концертном зале.

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