2018-11-20T14:33:45+03:00
Общество

В Красноярске выберут лучший зимний двор и лучшую витрину

В городе объявили старт зимнего этапа конкурса «Самый благоустроенный район»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Победитель получит грант на благоустройство в сумме 120 000 рублей. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Победитель получит грант на благоустройство в сумме 120 000 рублей. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Красноярске выберут лучший зимний двор и лучшую витрину – в городе объявили зимний этап конкурса «Самый благоустроенный район». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в краевом центре уже давно проводят конкурс «Самый благоустроенный район города». Но долгое время он был только летним. В прошлом году в городе по предложению красноярцев решили провести зимний этап и не ошиблись – проблем с заявками не было.

В этом году в конкурсе будут три номинации: «Лучшая зимняя территория предприятия и офиса», «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома» и «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг».

- Конкурс проводится в два этапа: предварительный (районный) этап проходит с 20 ноября по 15 декабря. В каждом районе будет создана конкурсная комиссия, которая оценит все дворы и определит тех, кто стал лучшим в своем районе. Затем победители районного этапа будут соревноваться между собой в основном (городском) этапе. Он будет проходить с 26 по 30 декабря, - комментируют в администрации.

Победитель получит грант на благоустройство в сумме 120 000 рублей.

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