СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-20T13:52:59+03:00

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В Сосновоборске будут судить двоих подростков за разбой, грабеж и покушение на убийство. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По данным следователей, уголовное дело за покушение на убийство завели на одного из подростков. 16-летний парень в январе этого года нанес девять ножевых ранений незнакомому 25-летнему мужчине. Тот чудом выжил – вовремя подоспели медики. На время следствия подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Но летом он уезжал из Сосновоборска, а потом вернулся. И вместе с приятелем ограбил 36-летнего мужчину.

- Подростки совершили разбой в отношении 36-летнего мужчины, отобрав у него сумку с продуктами. Скрывшись с места преступления, буквально через десять минут они снова встретили потерпевшего и совершили в отношении него грабеж, - комментируют в пресс-службе краевого следственного комитета.

На молодых людей завели несколько уголовных дел. Расследование сотрудник СК по этим делам завершили, материалы передали в суд. Если подростков признают виновными, им грозят серьезные сроки.