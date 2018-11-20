2018-11-20T12:21:49+03:00
Происшествия

В Красноярском крае при минусовой температуре река вышла из берегов и затопила дорогу

Полицейские рассказали автомобилистам, как можно объехать опасный участок
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Водителей просят быть внимательными и острожными, особенно, если предстоит поездка в этот район.Водителей просят быть внимательными и острожными, особенно, если предстоит поездка в этот район.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Красноярском крае при минусовой температуре река вышла из берегов и затопила дорогу. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, ЧП случилось на 18-м километре дороги «Кан – Орье» в Саянском районе. Там Кан вышел из берегов на расстоянии около 600 метров, на дороге стоит тридцатисантиметровый слой воды вместе с кусками льда. Проехать этот участок можно только на грузовике.

- Данный участок автодороги можно объехать через деревню Вознесенка по дороге «Агинское – Вознесенка», «Вознесенка – Орье». Протяженность объездной дороги три километра. В данный момент ведутся дорожные работы по расчистке дорожного полотна. Установлена необходимая дорожно-знаковая информация, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Водителей просят быть внимательными и острожными, особенно, если предстоит поездка в этот район.

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