У жителя Назарова изъяли два килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-20T11:52:46+03:00

Если вину мужчины докажет суд, ему может грозить до десяти лет колонии (это максимальное наказание по вменяемой ему статье). Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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У жителя Назарова, молодого мужчины, изъяли два килограмма марихуаны. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Оперативники отдела уголовного розыска проводили оперативные мероприятия, в рамках которых они проверили квартиру ранее судимого местного жителя. Там сотрудники полиции нашли несколько пакетов с веществом, похожим на засушенную траву. Позже экспертиза показала, что в пакетах был наркотик - марихуана, общим весом более двух килограммов (это считается крупным размером).

На 39-летнего жителя Назарова завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Если вину мужчины докажет суд, ему может грозить до десяти лет колонии (это максимальное наказание по вменяемой ему статье).