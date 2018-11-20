СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-20T11:26:27+03:00

Есть еще третий вариант в голосовании – «Мне без разницы»

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Положительно или отрицательно? В красноярских школах у родителей спрашивают, как они относятся к пятидневке.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, такие листочки с вариантами ответов раздали сегодня, 20 ноября, ученикам младшего корпуса лицея №6.

В листочке просят указать имя одного из родителей, класс, в котором учится ребенок, а потом отметить один из наиболее подходящих вариантов ответа на вопрос «Как вы относитесь к введению пятидневной учебной недели». Варианты ответов: положительно, отрицательно или мне все равно.

Кстати, в 6-м лицее дети учатся по субботам, начиная со второго класса, два дня в неделю отдыхают только первоклашки. А во многих школах рядом дети (во всяком случае, в начальной школе) в субботу не учатся.

- Учебная суббота – для нас это тяжеловато, - говорит мама третьеклассницы Валентина. – Но если скажут, что нужно учиться шесть дней, конечно, будем учиться, здесь не поспоришь.

Хотя, уже сейчас понятно, что большинство родителей отметят вариант «Положительно» в этом голосовании.